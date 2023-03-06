為了照護口腔癌患者，高雄長庚紀念醫院2005年成立頭頸癌照護團隊，每年照護約800至900人，而造成口腔癌的主因為抽菸、飲酒及嚼檳榔，因此高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊至6日已辦理6場工地防癌篩檢活動，前進最常接觸菸、酒、檳榔的工地替工人進行篩檢，並發現有39位民眾為陽性個案。

根據衛生福利部2021年國人死因統計結果顯示，因口腔癌死亡人數為3395人，死亡率達14.5％，當中男性因口腔癌死亡排名第4，其中45至54歲因口腔癌死亡排名第2名；55-64歲因口腔癌死亡排名第5名。

高雄長庚醫院癌症中心從2020年起投入勞工就業環境「無檳工地」政策推廣，舉辦醫療公益防癌篩檢活動，前往高嚼檳職場進行癌症篩檢活動，希望幫助民眾養成防癌篩檢觀念並打造「無檳友善工地環境」。

高雄長庚至6日已辦理６場工地防癌篩檢活動，138位民眾參與篩檢活動，活動中發現有39位民眾為陽性個案，藉由篩檢及衛教指導改變大眾對嚼食檳榔與口腔篩檢的錯誤想法，增加對口腔黏膜自我檢查重要性和牙齒保健相關的衛生教育，提升對於檳榔危害的健康識能。

高雄長庚耳鼻喉部教授兼癌症中心副主任簡志彥教授呼籲，有接觸菸、酒、檳習慣的民眾，應盡速戒除，以避免癌症找上門。抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，為落實健康生活，並遠離風險因子及養成規律運動，都是防癌的重要因素；民眾需提高警覺，多留意自身健康狀況，如出現嘴破、吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。