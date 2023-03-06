苗栗多數家長仍希望孩子戴好口罩。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

不少學童認為不用再戴口罩很開心。（李京昇攝）

今天6日開始校園口罩令鬆綁，學生在室內上課可以自己選擇要不要戴口罩，苗栗縣各級學校多數學生仍然是口罩不離身，面對新的政策，不少家長憂心還是要求孩子戴好戴滿，尤其還能防空氣汙染跟各種病毒，但也有家長認為脫罩是必然結果，只要做好防疫勤洗手，並不擔心小孩脫下口罩。

新冠肺炎疫情影響，民眾口罩戴了將近3年，今天起校園口罩令鬆綁，午餐時間也不再強制使用隔板，走進苗栗縣各大校園，許多家長帶著孩子上學，絕大多數的孩子口罩不離身，全都戴緊緊。

張姓家長說，她的兩個小孩分別就讀小學3、4年級，口罩戴了這麼久已經成為一種習慣，小朋友抵抗力相對不好，更容易有口沫傳染，所以她還是告誡孩子，除了吃飯喝水，還是不要輕易脫口罩。

另位陳姓家長提到，戴口罩除了防範新冠肺炎，現在天氣變化大，還有諾羅病毒、流感等病毒，加上有時候戶外空氣不好，戴上口罩有多重防護，他不建議小孩脫下口罩。

不過也有家長樂觀其成，李姓家長表示，新冠肺炎在各個國家已經流感化，很多國家也都不再強制戴口罩，他認為平時教導孩子正確防疫觀念，並且有勤洗手、消毒，要不要戴口罩讓孩子自行決定。

就讀小學3年級的涂姓男童說，他不喜歡戴口罩，因為悶住很難呼吸，如果上體育課更是痛苦，現在不用戴口罩，他覺得很開心。也有學童表示，已經戴習慣，不會特別想脫口罩。