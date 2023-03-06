蔣萬安視察萬大線第一期工程進度。（王揚傑攝）

蔣萬安視察萬大線第一期工程進度。（王揚傑攝）

蔣萬安視察萬大線第一期工程進度。（王揚傑攝）

台北市長蔣萬安今（6）日過河到新北市永和區，從永平國小站工作井深入地下26公尺處工地，主持捷運萬大線加蚋站潛盾隧道貫通典禮及視察工程進度，蔣萬安表示，隧道從台北貫通整個新店溪的河底，工程上相當的困難，對工程人員來講非常辛苦，所以藉這個機會謝謝所有的施工人員。希望萬大線第一期工程能盡速完工，讓捷運網路更加的完善。

蔣萬安先聽取台北捷運局簡報，隨後施工單位送上打通隧道的潛盾機模型、貫通石等作為紀念，貫通典禮後蔣萬安徒步視察地下車站工程進度、隧道貫通情形，並了解相關建材及規畫等項目。

捷運局二工處說明，萬大線第一期整體施工進度目前已近65％，穿越新店溪在地底下施工掘進時間長達一年半的潛盾機，現完成過河隧道工程後機身將解體拆除，接續將展開仰拱及聯絡通道橫坑開挖結構等作業。萬大線一期工程共啟動9台潛盾機來完成1萬2841公尺的潛盾隧道，目前已完成1萬1839公尺，預計明年1月即可全數完成貫通。

捷運局表示，萬大線一期通車後可與松山新店線及淡水信義線於中正紀念堂站銜接轉乘；第二期工程部分路段已開工展開初期作業，未來亦可與中和新蘆線銜接，紓解華中橋、浮洲橋等橋樑交通壅塞，滿足北市萬華區、新北市中和、土城、樹林地區的旅運需求，提供民眾更便捷的交通運輸服務。