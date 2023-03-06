日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資，這讓退輔會主委馮世寬氣得大罵「放他媽的屁」，而桃園市長張善政也強調，不能對這種污衊式的報導默不吭聲，並喊出「桃園人對國軍的感情特別深」，而近日就有媒體表示，「張善政這樣主動替軍人發聲，絕對比退輔會主委馮世寬回應爆粗話，更凸顯軍民一體價值」，引發討論。

張善政日前在臉書上發文指出，日媒以謠言中傷國軍，包括他等許多國人同胞都同感憤慨，「我們不能對這種污衊式的報導默不吭聲，必須予以嚴正譴責」。而根據《中評社》的報導指出，過去給人感覺溫文儒雅的張善政，受訪少談政治，這次主動跳出來譴責，出自於桃園人對國軍的感情特別深。

該份報導更強調，桃園更是陸軍的重要駐地，陸軍司令部、負責拱衛首都的第六軍團指揮部；培育國軍人才的陸專學校、化生放核訓練中心、通信電子資訊訓練中心，都位於桃園。「張善政這樣主動替軍人發聲，絕對比退輔會主委馮世寬回應爆粗話，更凸顯軍民一體價值」。