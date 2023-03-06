高雄港為台灣最大國際商港，6日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號，開啟全新里程碑，除重開海上國門，高雄港旅運中心首次投入營運，可供25萬噸級郵輪靠泊，2樓設有移民署自動通關申請室，以便國人申辦自動通關，並由昇恆昌進駐經營免稅商店，在登輪廊道販售免稅商品。

台灣港務公司舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，為高雄港旅運業務開啟全新的里程碑。(記者張雅雲攝)

6日台灣港務公司舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，由台灣港務公司董事長李賢義、台灣港務公司總經理陳劭良共同主持，包括行政院長陳建仁、交通部次長陳彥伯、高雄市副市長林欽榮均到場獻上祝福，多位港埠先進到場觀禮，並由李賢義向船長致贈首航紀念牌，為高雄港旅運業務開啟全新的里程碑。

李賢義表示，今日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號到港意義甚大，顯現港務公司在推動港口轉型的過程中，客貨發展齊頭並進的優異成果。雙郵輪作業也顯示高雄港建置雙旅運中心的必要性。

高雄港為台灣最大國際商港，6日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號。(高雄港務公司提供)

高雄港旅運中心具現代化服務設施，配合疫後海上國門重啟之契機，首次投入營運。通關場站共2層，移民署櫃檯設在2樓，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可因應旅客通關人數彈性調度進行查驗；1、2樓由關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。

旅運中心基地緊鄰愛河灣東側，郵輪到港可利用總長726公尺的17至21號碼頭進行船席調度，船席水深達10公尺，可供25萬噸級郵輪靠泊，並購置2座瑞典FMT與臺灣金怡合公司共同研發的旅客橋以因應各型郵輪靠泊。

旅運中心2樓設有移民署自動通關申請室，以便國人申辦自動通關；另由昇恆昌進駐經營免稅商店，於登輪廊道販售免稅商品。另報到大廳內設有外幣自動換幣機及自動退稅機供旅客使用，並設置舒適友善的i-center旅客服務中心供旅客獲取在地觀光及交通資訊。

此外，為提升旅運中心的服務友善度及國際化，高雄港務分公司更於1樓及2樓的服務櫃檯設置全臺首創的中、英、日、韓4國語言同步口譯機，提供國際旅客貼心、溫暖、即時的服務。

2023年度高雄港已獲國際郵輪到港預報188艘次，其中含母港164艘次、掛靠港24艘次，創歷史新高。(記者張雅雲攝)

王錦榮表示，本次到港的七海探索者號和威士特丹號，前1日皆從菲律賓啟航，合計搭載2527位國際旅客抵達高雄港，後續航程將於7日抵達基隆港。除七海探索者號為首次到靠外，靠泊愛河灣西側蓬萊旅運中心的威士特丹號已多次造訪高雄港，同時也是疫情前2020年2/5最後1艘於高雄港正常作業的國際郵輪，今日重返3年前靠泊的蓬萊旅運中心，更具有回歸高雄港的特殊意義。

高雄港務公司表示，2023年度高雄港已獲國際郵輪到港預報188艘次，其中含母港164艘次、掛靠港24艘次，創歷史新高。今年掛靠高雄港的郵輪多為高端郵輪，顯現高雄獨特在地的文化特色成功吸引國際高級郵輪靠泊，另有歌詩達郵輪莎倫娜號於第4季搭載國人前往日本沖繩，以及名勝世界1號於第2季以香港與高雄港進行1年的雙母港航線等服務南部的旅客，從高雄港即可搭乘郵輪輕鬆出遊。

高雄港旅運中心預計3/6與3/9分別迎來「七海探索者號」、「威士特丹號」及「諾蒂卡號」，為了讓國人在海景第一排迎接郵輪到靠，將快閃限定於以上兩天的中午12點至下午4點，對外開放3樓海岸步道。(記者張雅雲/高雄報導)