父母陪女兒考研究所反而是自己先考上了，大陸一名24歲陳姓女子之前考研究所時壓力太大，向父母抱怨，父母為鼓勵女兒，讓她讀書不孤單，決定3人一起考研究所，沒想到成績出來，父、母親分別以386分、396分的高分錄取重慶大學研究所，女兒考華南師院則是以300分落榜。

綜合陸媒報導，陳女受訪表示，在準備考研究所時壓力過大，時常向父母宣洩，父親為了激勵女兒，讓女兒有陪伴的感覺，向太太提議陪女兒一起考研究所，全家3人晚上一起挑燈夜戰，努力讀書。

沒想到考試結果出爐，父母雙雙考上母校、重慶大學的研究所，父親報考法律研究所以386的成績錄取，母親則以396分考上教育研究所，而報考華南師院的女兒卻只考了300分落榜。

陳女表示，父母親還安慰她看開點，自嘲現在心情很尷尬，「所以現在是我要去工作，供我爸媽念研究所嗎？」但陳女解釋，父母從小成績就很好，都是重慶大學的高材生，但自己似乎沒遺傳到父母會讀書的基因。