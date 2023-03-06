大魯閣指出，今年股東會預計於5月31日舉行，3月29日為有權參加股東會的最後買進日。5月31日起可以透過下載「大魯閣APP」線上領取使用。

除了一股就能領價值超過3,200的股東會紀念品。大魯閣指出，今年還提供了股東優惠制度，1,000股以上的股東，發放優惠券600元，領取優惠券資格為3月29日持有1,000股以上之股東，同樣透過大魯閣APP領取。優惠券發放及使用期限為112/6/1~113/1/31。此外，6月1號開始，股東憑抵用金來場館消費，每月再抽10,000元抵用金。

大魯閣去年的股東會紀念品，價值超過2,800元且持有一股就可以領取，受到市場熱烈的響應，還因此增加了近10萬名的股東。有超過8萬名股東下載大魯閣APP領取「消費抵用券」及「每月玩樂買1送1券」，為股東會紀念品領取方式，創造了全新的數位體驗。

大魯閣表示，今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下的運動休閒事業單位，全國10家大魯閣棒壘球打擊場，3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、11家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。預計於第二季開幕的台北小巨蛋「Roller 186滑輪場」及高雄楠梓「大魯閣棒壘球＋Roller 186滑輪場」，開幕後也都能前往使用。