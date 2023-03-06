房價已漲至波段高點欲回不回，過去房價普遍仍在千萬元下的桃園、台南、高雄去年第四季全數站上千萬，全台七都首次出現平均房價均站上千萬元的情形，其中新北房價漲幅相當驚人，四年來新竹縣、市總價分別上漲411萬、283萬元，漲幅遠遠超過六都直轄市。

根據聯徵中心資料顯示，去年第四季台北市總價2,416萬仍高居全台最高，不過新竹縣1,447萬元，已漸追上居次的新北市1,468萬元，新竹市為1,285萬元，其餘桃園、台中、台南、高雄平均總價均約在1,000～1,100萬元間，這也是七大都會區房價全數站上千萬。

若以四年來漲幅來看，新北、桃園、台南房價高出約180萬元，尤其房價基期較低的台南、高雄四年前房價均僅800多萬元，如今漲至逾千萬元，相對房價漲勢更為明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然去年下半年房市已經轉淡，但同時間可能有些預售持續交屋，帶動整體房價創下新高，尤其有科學題材發酵的區域，漲勢更為凌厲，如台南、高雄與新竹地區，房價漲幅都高於其他都會區，尤其新竹縣晚4年買的代價，得要多增加400萬元的房價。

千萬總價若貸款800萬元、30年本息平均攤還、利率2％，每月還款金額約2.95萬元，房貸支出約占家庭所得的三分之一，若20年期房貸在相同條件下，每月還款金額就拉高到每月4萬元，顯見30年期房貸在這波房價上漲過程，扮演了重要的關鍵。而高房價已經對於民眾的購買力形成考驗，在政策打炒房與央行連四次升息後，民眾對於未來房價看法漸趨保守，房價短時間已進入盤整期。