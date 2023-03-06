馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，島上官兵在沙灘寫下抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」等，民眾黨黨主席柯文哲強調，此事突顯3個問題，包括軍中補給計畫失靈、正常管道解決不了，以及事件發生後，國防部立刻派運補物資，「那這20天到底是怎麼回事？」

柯文哲表示，後勤補給是一門專業，承平時期， 馬祖莒光鄉貨船竟長達20天沒有運補，島上缺肉、缺菜，導致馬祖沙灘上出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」字樣。

柯文哲指出，當過兵的都知道，生產過剩的都是拜託阿兵哥消化，我自己就遇過每天要吃好幾根香蕉的情形。如今反過來，承平時期竟斷補20天，讓駐守前線的國軍只能吃白飯配罐頭。

柯文哲提及，當兵不能要求太多，但這事件突顯一、相關單位沒有應變能力，軍中補給計畫失靈；二、下情無法上達，正常管道解決不了，弟兄只能自求生路；三、事件曝光後，國防部立刻派出C-130運補物資，這說明問題不是不能解決，請問過去這20天，到底是怎麼回事？

柯文哲強調，馬祖守軍全盛時有5萬官兵，現在只剩下2000多位。人數少，卻是台海安全的第一道防線，如今國防部連前線弟兄都無法照顧，沙灘上的兩行字，讓國軍形象重挫，也讓人無言。