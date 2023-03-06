不少人都聽過雞隻都有施打過生長激素，還會害孩子們性早熟的謠言，營養師許育禎出面闢謠，稱施打激素並不符合成本效益，雞農可以透過飼料改良、控制飼養環境等，以更低廉的成本達成雞隻生長快速的效果，而吃炸雞導致孩童性早熟的「真凶」，其實就是因為它是「油炸物」。

許育禎在臉書粉專發文表示，網路上一直流傳著因為雞有施打生長激素，所以吃了雞肉會導致性早熟的謠言，不過許育禎澄清，國內雞隻根本沒有施打成長激素的需求，除了因為激素成本昂貴，不符合效益以外，雞農還可以透過飼料改良、控制飼養環境、培育快速生長的品種等方法，來使雞隻的生長速度提升。

許育禎指出，吃炸雞導致性早熟的「背後真凶」，其實是因為它是「油炸物」，油炸導致肥胖並造成性早熟，跟雞肉一點關係都沒有。許育禎進一步解釋，性早熟的發生原因除了與兒童肥胖、環境荷爾蒙有關，跟孩子的飲食內容也有很大的相關性，不健康的零食、油炸物、甜食等吃太多，就容易導致肥胖進而誘發性早熟。

因此許育禎建議，父母可以讓孩子們從小落實「地中海飲食法則」，攝取足量的蔬菜與水果，澱粉換成全穀雜糧類，每周吃2次魚、貝類等海鮮，適量食用乳製品、蛋、白肉，少吃紅肉以及過度加工的食品，使用橄欖油及堅果種子。「地中海飲食法」不但能預防性早熟，對心血管保護、身體各方面的健康都很有益處。