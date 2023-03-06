韓國男子田徑400公尺接力隊來台移地訓練，將在青年盃與中華隊展開巔峰對決。(韓國教練魯承錫提供)

112年薪北市全國青年盃田徑公開賽今日在板橋田徑場揭幕，這次除了亞運培訓隊全員到齊參賽外，最受注目的就是韓國也派出國家隊前來移地訓練並且參賽，尤其是男子400公尺接力隊更是精銳盡出，將與中華隊展開巔峰對決。

新北市田徑委員會主委、亞青暨亞錦賽中華隊領隊、中華田協副理事長吳清標表示，青年盃是新北市年度重頭戲，更是所有國高中選手在全中運前的前哨戰，因此每年都能吸引超過5千名選手報名參賽，過去曾有過日本隊來台移訓參賽，這是韓國隊更是派出短距離國家隊好手來台，不僅提升了比賽的可看性，更能刺激選手們的奮戰精神，希望中華小將能把握機會，也為接下來的亞錦賽與杭州亞運會備戰。

韓國隊這次由魯承錫教練領軍，3月1日就提前抵台，當中最有名的就是早在2009年就已經成名的金局穎(KIM KUKYOUNG)，他的100公尺個人最佳成績是10秒07，曾在亞洲大獎賽兩度帶領韓國隊摘下400公尺接力賽金牌，搭配金泰曉、李在晟、李在蝦、李廷泰、高成煥、牟日煥，組成目前韓國隊最強的男子400接力陣容。

魯承錫教練表示，男子400接力隊在去年組軍後已在沖繩縣集訓了一段時間，今年得知台灣3月有青年盃比賽，聯絡中華田協表達想要過來訓練，中華田協立刻著手安排，非常感謝。這次來到台灣主要就是以賽代訓，期盼能藉由與中華隊的較勁找到比賽感覺，目標取得世錦賽入場券，進而在杭州亞運會上奪取佳績。

韓國男子400公尺接力隊以往是亞洲強權，但隨著泰國、中華隊的竄起，日本和中國大陸兩大豪門，韓國隊不如往昔，因此這次派出黃金陣容組軍備戰就是希望找回榮耀。中華田協表示，韓國隊來勢洶洶，中華隊楊俊瀚、王晨佑、魏泰陞、王偉旭、魏溢慶等人也不遑多讓，9日晚上6點35分巔峰對決精彩可期。