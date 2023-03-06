承襲著日本傳統職人製酒工藝，以及在地文化概念的「ROKU日本頂級琴酒」，特地選用櫻花、櫻花葉、煎茶、玉露、山椒、日本柚子皮等六種經典日本植物作為原料並精餾而成，藉此塑造出風格細膩、純淨溫和且經典雋永的迷人香氣。時序入春，在此百花齊放、萬物齊鳴之際，三得利特地將旗下該款「ROKU日本頂級琴酒」賦予新生與新意，推出免稅限定獨家套組，歡慶即將到來櫻花盛開的浪漫春天！

ROKU在日本文化中擁有圓融和諧之意，也象徵著前述的六種在地植物，每一種都是當季新鮮現採，以符合四季「旬（SHUN）」的概念。「ROKU日本頂級琴酒」始終堅持在最美好的季節摘取蒸餾原料，同時根據植物特性使用不同的蒸餾器，且透過改變蒸餾方式以粹取每種植物最精華的味道，使「ROKU日本頂級琴酒」能夠與六種獨特的日本植物達成最完美的平衡！

「ROKU日本頂級琴酒」所採用的六種日本在地植物皆與四季相互呼應，其中，櫻花及櫻花葉恰巧代表了春之元素，為迎接該季節到來，免稅機場通路隆重推出「ROKU日本頂級琴酒」春季浪漫套組，活動期間為即日起~2023/04/30，內容物包括：免稅店專屬販售之1公升ROKU大容量版本一瓶，以及日本傳統包袱巾一只。免稅店限定套組，無論是出國或是入境都可買得到！

為同步嘉惠國內外旅客，三得利特地攜手2022亞洲50大酒吧：「The Public House」，共同推出期間限定創意調酒RAMBLE，於昇恆昌免稅店第一航廈限量提供。專業酒吧團隊選擇在「ROKU日本頂級琴酒」獨特風味架構之上，喜歡琴酒的民眾可千萬別錯過。

品名：ROKU日本頂級琴酒

酒精度：43%

容量：1公升

品飲筆記：

香氣：櫻花及綠茶帶來香甜花卉的氣味

風味：以經典琴酒作為基底，疊上個性香氣鮮明的日本植物，多層次卻又完美交融，最後以櫻花香氣收尾，口感如絲般柔順

尾韻：清爽日本山椒，為尾韻帶來些許的辛香氣息

「ROKU日本頂級琴酒」X「The Public House」創意調酒：RAMBLE

酒譜：

-Roku琴酒X台灣烏龍茶風味液

-覆盆子利口酒

-檸檬汁

-糖漿

-佛手柑

香氣：

酸甜及烏龍茶風味

關於Beam Suntory Inc.

Beam Suntory是全世界第三大優質烈酒生產商，陸續推出多個顛覆世界的烈酒品牌。本公司旗下眾多品牌佳釀（其中包括標誌性的Jim Beam和Maker’s Mark波本威士忌品牌以及 Suntory威士忌Kakubin），以及世界知名的高檔品牌佳釀（其中包括Yamazaki、Hakushu 和Hibiki日本威士忌、Auchentoshan、Laphroaig和Bowmore蘇格蘭威士忌、Courvoisier 干邑、Haku和Pinnacle 伏特加酒以及Sipsmith和Roku琴酒），深受世界各地的消費者喜愛。

Beam Suntory 公司成立於 2014 年，由全世界波本威士忌領導者及日本威士忌先驅合併而成，具有深厚的歷史、對品質熱情、具創新精神和優越成長（Growing for Good）的承諾。Beam Suntory 總部位於美國伊利諾伊州芝加哥， Suntory Holdings Limited of Japan 的子公司。有關 Beam Suntory 及其品牌和社會責任承諾的更多資訊，請造訪 http://www.beamsuntory.com 、https://www.drinksmart.com/

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