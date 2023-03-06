毛舜筠在片中的演出，跟她本人反差極大。（甲上提供）

電影《過時．過節》集合亞太及香港電影金像獎影后毛舜筠、金馬獎影帝謝君豪、香港人氣團體MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆，新生代演員談善言、袁澧林共同演出，電影由新銳導演曾慶宏執導，以親身故事改編，藉以冬至回家吃飯家人間發生嚴重衝突，衍生出一個家庭關係與家人溝通相處課題。

片中毛舜筠與謝君豪配對演夫妻，兩人關係相當緊繃，她一改溫柔形象狂飆演技，對個性木訥的謝君豪怒吼，不僅爆發激烈衝突，更讓飾演兒子的呂爵安負氣出走，一家人混亂難堪的冬至團圓飯，成了一家人王不見王作為開端，這也在每個家人心中留著些許遺憾，不過毛舜筠與謝君豪兩人都相當有感，「這才是家庭最真實的一面！」

毛舜筠在影視作品上留下不少的成就，在台灣最廣為人知的是香港喜劇片《家有囍事》飾演無雙表姑媽，影帝謝君豪演藝經歷也相當豐富，還曾以電影《南海十三郎》榮獲第34屆金馬獎最佳男主角，兩位實力派硬底子演員在《過時．過節》演出長年缺乏溝通的夫妻檔。

私下性格溫柔的毛舜筠，在戲中卻經常對謝君豪發脾氣，長期維持緊張關係，毛舜筠表示電影裡每場跟謝君豪的對戲，都顯現好多夫妻之間相處的困難：「好像我想釋放心裡面的情緒，但是對方無論如何都是沉醉在自己的世界裡，不善於回應和交流。每一場戲都寫得很真實細緻，會看見我們雙方的情緒轉變。」謝君豪則笑稱毛舜筠的演出，跟她本人反差超大。