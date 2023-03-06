jpp-KY表示，隨著近年來中美貿易戰的情勢升溫，兩岸關係日趨緊張，國際大廠客戶紛紛要求共應鏈轉往印度及東南亞，突顯了經寶精密深耕於泰國的地理優勢，專精於客製化精密金屬機構件的製造，也帶來了轉單契機。

jpp-KY產品應用橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，疫情期間，雖然航太製造一度緊縮，但是在轉單效應下，伺服器類產品開始出貨增加，撐起大部分的營運，隨著去年下半年開始疫情逐漸趨緩，國際旅遊開放也讓航太製造同步復甦，為Airbus駕駛艙航電機構件在亞洲少數供應商之一的經寶，業績也開始大幅成長。

而透過子公司Wefly航太學校接觸到的航太維修客戶，也在疫情期間走完認證程序，去年第三季末到第四季開始生產屬於維修及改裝部門的航太產品，也在今年上半年獲得客戶認可持續合作，提前至年初就開始出貨，使得原為公司營運淡季的週期迎來淡季不淡，連續開出歷史次佳的營運成績。

目前另一項通訊類產品-數位飲料機的規格還在調整中，客戶除了泰國國內持續佈點，也開始布局海外市場，規劃進軍印尼、馬來西亞及澳洲，預期最慢會在五月開始拉貨，在航太、伺服器、飲料機等主力產品推動下，jpp-KY預期今年的營運成長可期。