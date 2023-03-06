嘉義縣布袋鹽田溼地是黑面琵鷺過冬棲息地，鳥友詹惠娟昨在布袋新塭魚塭發現一隻黑面琵鷺腳被捕獸鋏夾住，雖還是可以飛行，但行動已不太方便，詹惠娟在臉書發文表示心痛，盼有人可以救這隻黑琵，嘉義縣政府農業處畜產保育科人員今與鳥會人員在鹽田溼地一帶全力搜尋，目前仍未發現受傷黑琵的蹤跡，強調會持續搜索，希望能把牠帶回救治。

最近正是黑面琵鷺北返季節，詹惠娟說，她因為很想拍到有繁殖羽的黑琵，昨特地到新塭一帶魚塭觀察、尋找，當時她和友人看到這隻黑琵時，發現牠始終維持三七步站姿，腳一動也不動，只有頭左右擺動，當下還跟友人說「牠好酷」，直到黑琵飛起來，才發現牠根本不是站在鐵片上，而是活生生被獸鋏夾住。

被捕獸鋏夾住的黑面琵鷺站在水中始終維持三七步。（詹惠娟提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詹惠娟說，看到這樣的畫面讓人感到很難過，所以選擇把照片分享到臉書動態，「希望有人能救到牠」，幸好有其他鳥友和鳥會成員通報縣府等單位，今也展開協尋，不過布袋一帶的候鳥棲息地實在太大了，也不知道能不能找到。

畜產保育科長石蕙菱說，今同仁和保育人士找了快一天，未發現被夾傷的黑琵，會加強巡查，如有發現盡可能救護，也呼籲民眾勿擅自使用獸鋏，使用獸鋏獵捕保育類野生動物，可能涉及違反野生動物保育法相關規定，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上，100萬元以下罰金。