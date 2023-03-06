清水警分局長周俊銘體恤女警平時在工作崗位辛勞付出，今天扮演店長現場送花及沖煮咖啡慰勞女性同仁。（警方提供）

清水警分局長周俊銘體恤女警平時在工作崗位辛勞付出，今天扮演店長現場送花及沖煮咖啡慰勞女性同仁。（警方提供）

3月8日國際婦女節到來！清水警分局為慶祝婦女節及慰勉女性同仁平時在工作崗位上貢獻與辛勞，特提前於6日下午在清水區禾果咖啡店舉辦慶祝活動，邀請清水警友辦事處主任鄭開文與分局長周俊銘一同致贈玫瑰花束以及面膜禮盒、護膚體驗劵；周俊銘還扮演店長，現場表演沖煮咖啡慰勞女性同仁。

體恤女警辛勞付出 清水警分局長煮咖啡慰勞

清水警分局長周俊銘今天扮演店長，在門口迎接女性同仁入場，同時在現場表演沖煮咖啡，讓每位女性同仁品嚐，許多女性同仁一下子還不能適應，當周俊銘準備為她們倒咖啡時，還會不好意思的說「分局長我自己倒就好」。當品嚐到咖啡時都說「哇!咖啡好好喝喔」，也馬上拿起手機拍下這難得的畫面，現場還不時響起陣陣歡笑聲。

周俊銘與同仁們一起喝咖啡，除鼓勵大家要突破性別框架，勇於展現自我之外，更表示會成為同仁的後盾，與大家一起面對挑戰，讓現場女警們直呼：「太暖心!有位女性同仁表示，能喝到分局長的咖啡真是難得的經驗。

周俊銘表示，婦女節到來，藉由此次活動為女性同仁沖煮咖啡，慰勞平時在職場上兼顧家庭的女性同仁，能夠身心靈適度放鬆，並拉近同事間距離增加機關向心力；感謝清水警友辦事處主任鄭開文偕同夫人共襄盛舉全程參與；民眾的支持與鼓勵是警方最大動力。