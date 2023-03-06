台東市立幼兒園傳將停招後逐年裁撤，2位家長6日發起連署，要求「好公幼，不能停」。（莊哲權攝）

台東市立幼兒園傳將停招後逐年裁撤，2位家長6日發起連署，要求「好公幼，不能停」。（莊哲權攝）

台東市立幼兒園傳將停招後逐年裁撤，2位家長6日發起連署，要求「好公幼，不能停」。（莊哲權攝）

「好公幼，不能停」，成立近30年的台東市立幼兒園驚傳將裁撤，2位媽媽今早在幼兒園門口發起連署，為市幼請命，台東市公所主任祕書溫忠仁表示，幼兒法規定2025年起，大班需增聘幼兒園教師，市公所無相關編制，加上市庫財政考量，因此去年決議停招，將在7日起的臨時會做專案報告後做出最後決議。

台東市立幼兒園傳出今年起將停招，並且逐年減班裁撤， 林姓、高姓2位家長今天早上在台東市立幼兒園門口張貼「好公幼，不能停」標語並展開連署，獲得多位家長支持。

林媽媽說，市幼下午5點半才放學不用特別收費，讓雙薪家庭的父母無後顧之憂，也能減輕家長負擔，而且市幼有專業的師資與校護，早療通報人數也高於其他學校，早期發現，早期治療，功不可沒。

林媽媽表示，她的小孩已經大班，這所幼兒園是否繼續招生，其實對她影響不大，但市立幼兒園存在，不僅是幼托照顧、幼兒教育，對許多弱勢、收入不高家庭都有大幫助，希望透過連署、讓市民代表們看見市民需要，政府在提升提倡生育率的同時，卻不重視我們公營的幼兒園，市幼有其存在獨特性不可被取代、不應輕易停招。

台東市公所主祕溫忠仁表示，依「幼兒教育及照顧法」規定自2025年起，幼兒園若招收大班生，須晉用具幼兒合格教師證師資，但是部分市民代表認為，教師升遷、考核、介聘的相關管理均屬縣府權責，而且每年編列的800多萬預算，將近700萬元都是人事經費，對市庫預算負擔大，因此決議逐步停招。

溫忠仁指出，台東市立幼兒園目前有16位教職員，近百位學童，考量到公立幼兒園對於弱勢市民的確有一定幫助，加上市長及市代都是去年底才完成改選，民意可能有所改變，市公所將於7日起在市代臨時會專案報告市立幼兒園現況、未來方向、法規因應、可行方案，評估後再做決議。