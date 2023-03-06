財信傳媒董事長謝金河指出，隨著疫情影響上季大致告一段落，相信報復性旅遊今年才正要開始，是觀光旅遊業否極泰來、正要展翅高飛的時候。在大家紛紛想出國旅遊之際，台灣有非常好的條件，認為應創造國旅新亮點，以體驗價值吸引國際旅客能持續來台旅遊。

對於跨境旅遊重啟後，台灣旅遊生活產業面臨什麼機會與挑戰，王文傑指出，台灣國內市場規模小，所有產業都面臨全球競爭，台灣企業的經營韌性世界一流，但觀光業面臨旅遊外匯淨支出遠高於收入的狀況，主要由於過度偏重出境旅遊市場。

王文傑認為，台灣不能只有製造業，體現高附加價值的服務業是未來最大機會、也是最大挑戰，應著重發掘入境旅遊市場的自我價值。無論是對雄獅、相關企業或政府，均面臨全球競爭、數位基礎建設、資本市場等3大挑戰。

王文傑指出，國際化為面對全球競爭的因應之道，台灣如何在亞太、甚至全球市場中找到品牌定位至關重要。由於國家觀光資源和資產都不在企業，涉及甚多策略及具體作法，諫言政府「觀光立國」目標應有具體政策和預算，並籌組「觀光國家隊」。

王文傑表示，台灣觀光如今應以「食、宿、遊、購、行」為策略發展方向，籌組「觀光國家隊」可以投資台灣觀光新創產業的數位發展為核心，否則台灣企業的資本能力相對遜於其他國家，只有企業單打獨鬥打國際盃很難改變局面。

而透過行動工具讓國際旅客來台的食、宿、遊、購、行能無縫接軌也至關重要。王文傑表示，台灣旅遊觀光仍存在許多數位屏障，如高鐵和台鐵仍是2個不同訂位系統，必須設法整合來解決庫存及價格變動性問題，否則還是以傳統方式在賺觀光財。