這家股神巴菲特尚有1成左右持股的大陸電動車業者，在美國掛牌的股價，從波段高點2月1日迄今大幅下跌，對手特斯拉同時期卻上漲9%。為了拉高銷售量，比亞迪的經銷商大手筆調降部分車款售價。降價求業績成長的舉動，也讓市場擔憂比亞迪營運前景。

投資公司GAM Hong Kong認為，電動車產業買賣雙方正產生變化，賣家把車價愈降愈低，買家可能就會一直不出手，因為在等更低的價格出現。另外，訂價低也會讓車商利潤不佳，故獲利減少這塊缺口，也不太可能被低廉的生產成本給補上。

不過，樂觀者並不看衰比亞迪，反倒是認為這家總部位於深圳的電動車廠，擁有更好的訂價能力，以及藉由生產自己的車用晶片與電池，來調控大部分的供應鏈。

花旗指出，部分電動車業者可能為了要增加市占率，以及擴大規模經濟在燒錢，這將導致競爭愈來愈激烈還有市場整合。若以長遠的角度來看，在市場整合下，也可強化比亞迪未來的市占率。