科技供應商Amadeus亞太區旅遊部門執行副總裁兼董事總經理Javier Laforgue分享「旅客族群2033」最新調查，描繪出未來10年的旅行者樣貌及特徵，可分為活躍體驗者、回憶製造者、開拓探險者、旅遊科技影響者4類，將對此提供量身訂製的行程，來滿足相關需求。

國際豪華旅行業組織聯盟Virtuoso亞洲區總經理李瑾穎分析，雖然疫後旅遊成本提高，但高端客群對價格敏感度低，需求未受太大影響。未來3年高淨資產客群估成長達28.3％，旅客平均每趟將花費5729美元（約新台幣17.51萬元），顯示高端旅遊市場深具發展潛力。

觀察2023年旅遊業恢復期趨勢，李瑾穎指出，休閒旅遊反彈量較商務旅遊大，但商務旅遊的恢復速度較休閒旅遊快，地區而言則以美國及歐洲恢復較快。不過，後疫情時代的觀光旅遊業雖喜迎復甦，但全球均面臨產業人力短缺困境，為後續須持續關注因素。

李瑾穎建議，旅遊業疫後欲爭取高端奢華客群市場，應重新檢視客群需求及自身獨特資源，來訂製旅遊產品及路線，並根據市場脈動彈性調整行銷、市場宣傳及營運策略，隨著季節性主題需求搭配不同產品套餐，同時多方與志同道合的品牌、產品跨界合作。