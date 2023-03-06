台中烏日區農會6日上午舉辦慶祝農民節大會，展示出「烏溪糧倉」品牌推廣成果。（潘虹恩攝）

台中烏日區農會6日上午舉辦「欣欣向農 · 幸福初衷」慶祝農民節大會，烏日區農會總幹事張漢強說，烏日區農會去年在農業推廣、信用推廣及供銷業務方面成績都相當優異，今日特別表揚傑出模範農民及對農會推廣有功的人員，感謝他們對農業及農會的付出、支持與貢獻。

幸福A味農園園主吳松杰過去以生產型農園為主，冬季主要種植各種類小番茄、夏季則以小黃瓜、哈密瓜、洋香瓜等瓜類為主，近年積極轉型，今日獲頒協助農產運銷有功人員。他表示，農園也要與時俱進，促進地方推廣上較好的農業展示和推動。

吳松杰說，農園近2年開始轉型，烏日農會常結合在地學校進行食農教育，「如果學校願意來，我們都會很樂意去教導和展示」，當時想到可利用「採果樂」的概念，從中帶領孩子認識品種特性、耕種及採收等方式，也將農產品行銷出去；由於農園目前仍要兼顧生產及展售，因此尚未全面開放給觀光客，採預約制。

今日農民節大會除頒獎外，家政班學員大秀廚藝，放上一道道結合在地農產的美味佳餚，烏日區農會也展示出「烏溪糧倉」品牌推廣成果。其中，桌上的「可可果實」引人注意，據悉，這是烏日當地唯一種植可可的農園，農會協助其優化產品生產及專家輔導。

台中烏日區農會6日上午舉辦慶祝農民節大會，展示出「烏溪糧倉」品牌推廣成果，其中，桌上的「可可果實」引人注意。（潘虹恩攝）

康田可可農園園主黃國蒼表示，可可富含多種營養，有保護心血管、助眠等功效，對身體很有益處；他退休後經親戚建議才開始種植可可，至今約5年，農園約有190顆可可樹，都是用有機種植。兒子黃友駿則補充，目前他們主要在烏日及大里的市場擺攤，歡迎有需要的民眾向他們聯絡。