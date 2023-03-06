影片直擊！貨車駕駛恍神逆向 5車慘遭波及板金被削下

台北市文山區戲曲專科學校門口4日上午發生一起車禍，一輛大貨車因不明原因逆向行駛，連撞停在路邊的5輛轎車，其中幾輛車側門板金直接遭削下，巨大聲響也嚇壞師生，所幸無人受傷，經警方初步了解疑似為駕駛恍神，後續車禍原因及責任仍待釐清。
據了解，4日上午9時許，台北市文山區戲曲專科學校門口，發生一起車禍，當時戲曲專科學校正好在舉辦全國音樂比賽，巨大聲響嚇壞學生及家長，一輛大貨車逆向擦撞5輛停在路邊停車格的轎車，大貨車肇事後還繼續往前開，差點撞到直行的轎車，還好轎車趕緊逆向逃避，在旁指揮交通的義交及警察立即上前處理，所幸車禍無人受傷，至於車禍發生原因警方還要調查。
警方表示，3月4日上午9時許，34歲湯姓大貨車駕駛開車行經台灣戲曲專科學校文山校區時一時恍神，疑似疲勞的關係逆向開到對向車道，撞上路邊停車格的5輛汽車，警員事後到場處理，駕駛酒測值0沒人受傷，至於法單的部分要等到整個事故案件分析完之後才會統一開單。
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