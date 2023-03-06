王可元（左起）、鍾瑶、林涵、李沐在婚禮會場合影。（繁盛映畫／張凱華攝）

林涵稱自己是男兒⼼，婚禮這天難得盛裝打扮。（繁盛映畫／張凱華攝）

婚禮會場眾多影人出席，讓林涵直呼是來到⾦⾺獎舞台。（繁盛映畫／張凱華攝）

林涵曾演出電影《雙瞳》、執導短片《繁花盛開》，她與聲⼦蟲樂團貝斯手Q，4日在電影圈親友⾒證下完成婚禮，婚宴主題走台式中式混合流⽔席風格。其實林涵從半年前就開始籌備婚宴，無奈因疫情也將婚宴⽇期⼀延再延，⼜同時碰上正在籌備⾃⼰的第⼀部長片電影與影集，直到近期疫情趨緩，她才決定⼀⼝氣將婚宴辦完。

婚禮整體主題與活動都由林涵構思，現場所有婚禮佈置陳設都精⼼製作，猶如⼩型的電影拍片現場，加上林涵在電影圈業內的好⼈緣，也讓當天出席的賓客星光熠熠，從影展、片商、製作拍片的各界好友都參與，包含威秀影城董事長吳明憲、億萬製片⾦百倫、⾦⾺獎導演程偉豪、⾦⾺配樂盧律銘都前來祝賀、⽽⼈在國外的柯⼀正導演也送上⼤禮祝賀，讓林涵相當感動。

還有許多台灣知名導演包含林君陽、鄭有傑、李中、李芸嬋、莊翔安、楊婕；藝⼈朋友鍾瑶、李沐、許乃涵、王可元、歌⼿洪佩瑜等⼈都共襄盛舉，當然老公Q的樂團聲⼦蟲也全員出席，讓現場猶如⼀場⾦⾺獎盛典。

婚禮上，林涵獻上幽默⼜感性的謝詞，她說：「我先⽣比較害羞，所以就由我代表來獻上感謝詞，也讓⼤家認識⼀下我先⽣，好像⼀個⼤型介紹會。他的名字是邱新峯，本業是知名服裝產業，他還參與⼀個很強的樂團叫『聲⼦蟲』，請⼤家等⼀下就⽤Spotify訂閱他們的⾳樂啊，聽了這麼多年他們團的⾳樂，有時候我還是說錯：欸那個你彈的吉他很好聽，雖然他是⾙斯⼿。就算是這樣他還是可以愛我7年，所以我也就決定要跟他結婚了。」最後更開玩笑說：「謝謝你們讓我趁機把這裡當作⾦⾺獎的舞台來感謝⼤家。」