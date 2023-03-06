海外牙醫與本土牙醫爭議再起，中華民國國際牙醫校友聯合會今率近300名國際牙醫前往衛福部抗議，要求衛福部履行去年5月30日由立法院三讀通過的醫師法修法，以及其中的7項附帶決議，在4年內將海外牙醫師排隊等實習的人數歸零，並向本土牙醫喊話「拒絕霸凌」、「合法出國」、「完整實習」等訴求，期盼能獲與本土牙醫相同的對待。

國際牙醫校友聯合會今率近300名海外牙醫師前來衛福部下跪抗議，呼籲政府重視其就業權利。（陳人齊攝）

去年5月，立法院三讀通過醫師法修法，規定海外牙醫系學生如要返台職業，必須先經過「學歷甄試」，同時朝野也立下7項附帶決議，要求衛福部在4年內讓海外排隊等實習的牙醫系學生數「歸零」，但政策後來引起本土牙醫強烈反彈，認為恐影響本土牙醫師權益，最後行政院決定暫緩實施附帶決議。

國際牙醫校友聯合會今率近300名海外牙醫師前來衛福部下跪抗議，呼籲政府重視其就業權利。（陳人齊攝）

中華民國國際牙醫校友聯合會今率近300名海外牙醫師前來衛福部陳情，國際校友會理事長林宇晨表示，根據健保署2022年統計，國內有250萬民眾居住在牙醫人力極度缺乏地區，但即便在牙醫人力不足的現況下，衛福部卻持續限制400多名國際牙醫進行適應性訓練，使其無法為民服務，不僅是浪費醫療資源的作法，也忽視國人的醫療權益。

林宇晨說，牙醫師公會全國聯合會2022年也公布，國內尚缺1450名牙醫才能補足特殊需求患者的照護，此外國內僅有22名嘉義市的牙醫師試辦長照機構中的牙科照護，各項數據都表明，台灣牙醫人力並不如想像中充足。

林宇晨指出，現在國內仍有400多名已通過第一階段牙醫師特考，正在等待實習，但如果以現行每年僅50個實習名額，即便是在特考取得榜首的海外牙醫，也要等10年才能實習，距離執業簡直遙遙無期。

執業牙醫師簡志成表示，海外牙醫的訓練並不比國內輕鬆，這些人在國外都具有執業證照及牙醫系合格的畢業證書，衛福部應正視這些因修法而喪失權益的學生，還給他們公平的待遇。

衛福部口腔健康司副司長賴向華表示，醫事人力養成應遵守教考訓用原則，依國內醫事人力供需狀況、教學醫院實習量能及相關事項，逐年核算每年得接受實習之人數，並已在2月4日預告國外牙醫學歷參加「醫師考試臨床實作適應訓練辦法」，將持續與相關團體溝通。