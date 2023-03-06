台中市太平區枇杷產量、品質稱霸全台。（馮惠宜攝）

而隨著枇杷季開跑了！太平警分局也展開「護農專案」勤務。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區枇杷產量、品質稱霸全台，值枇杷成熟時，台中市太平公所與太平農會今（6日）在大湖桶山區舉辦記者會，正式宣告太平枇杷上市，今年更連結青農栽種的超級食物「藍莓」辦採果樂，邀請全台民眾前來好山、麗水、美物產的太平區參加好吃、好玩、健康休閒還有機會抽大獎的太平枇杷節系列活動。

太平枇杷節活動已邁入21屆，太平區長許貴芳表示，太平頭汴坑是台灣枇杷最早發源地，產出枇杷風味甜美多汁，果肉細緻爽口，是國人優質枇杷首選。今年活動，包括：l1日在新坪里黃金大地「枇杷野餐同樂會」、18日從聖和宮出發的枇杷親子健行活動、23日太平區農會枇杷評鑑會、26日在育賢停車場舉辦產業文化活動。

另外3月18日至4月19日還有農遊太平-枇杷農遊巴士、果樹認養、採果趣等預約報名活動，帶領民眾一起走讀太平蝙蝠洞、古農莊、買菸場、車籠埔300年大樟樹等知名景點，品嚐枇杷和藍莓鮮果、枇杷酵素，參與枇杷生態導覽及栽培管理作業，走入枇杷達人的世界。

農會總幹事余文欽表示，去年12月中旬受寒流影響，部分枇杷幼果落果及授粉著果不良，使得套袋量及果粒數降低，惟在農友殷勤不懈的肥培管理及照料下，整體枇杷品質竟更勝往年！即日起至4月上旬為太平區枇杷盛產期，送禮自用兩相宜，歡迎大家來品嚐。

而隨著枇杷季開跑了！太平警分局也展開「護農專案」勤務，在各枇杷果園、集散場等地串連起一巡邏網絡，尤其是加強深夜巡邏班次，近期又陸續與太平區農會及各產銷班合作聯防，成立「警農聯防群組」LINE群組，邀請在場農民們及各產銷班幹部加入，如有發現山區內有發現可疑人、事、物，均可立即向警方反映，以保護果農們的心血，也希望藉此打擊山區不法犯罪。