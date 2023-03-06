共享運具服務WeMo Scooter(簡稱WeMo)，2022年第三季強勢推出子品牌「WeMo RenTour旅途」，提供跨二輪、四輪運具服務，並陸續與各大租車品牌合作。周一宣布，即日起於WeMo App正式上架市面上一台難求的Hyundai IONIQ 5 EV400車款，提供消費者一鍵預約、點選租車。此為WeMo RenTour與知名業者小馬租車合作共同提供服務，正式於平台上線啟用，並陸續開放全台六都加四縣市(六都為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市；四縣市為新竹市、新竹縣、彰化縣、花蓮縣)供民眾透過WeMo App開啟「RenTour旅途」進行車輛租借服務。Hyundai IONIQ 5 EV400車款一上架後，已被預約一空滿至月底。

「WeMo RenTour旅途」為台灣首創以智慧車聯網技術整合跨運具與租賃品牌的共享運具服務平台，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，打破單一品牌共享運具的界限，攜手租車業者合作，實踐二輪與四輪多元共享運具平台整合服務，並有效助全台相關業者加速數位轉型。自去年8月服務首站金門攜手當地知名業者(冠城租車公司)合作，即廣受民眾喜愛，同時也助業者2022下半年整體業績大幅成長，並在未來旅遊業持續復甦的狀況下，預期業績持續提升。

小馬租車業者表示，本次期盼已久的跨界合作，很開心可以加入「WeMo RenTour旅途」共享運具推進器的生態圈一環，可望幫助帶動小馬租車今年營業額成長近5成外，更可為推廣環境ESG盡一份心力。首波上架指標性電動車款-Hyundai IONIQ 5去年更是一舉奪下年度風雲車、年度純電車、年度設計等三座大獎。

WeMo Scooter執行長劉于遜強調，WeMo藉智慧車聯網技術，正式開啟了四輪的共享服務。期待「WeMo RenTour 旅途」能有效提升租賃業者服務效能，不僅為合作業者打造24小時不打烊及無人化系統作業管理租車平台，大幅減少擁有實體店面業者非營業時間人力成本外，更希望能帶給民眾更多元、可彈性租借不受限的移動選擇。也預計在今年第二季陸續增Tesla、KIA、TOYOTA、NISSAN、HONDA等百輛汽車上線「RenTour旅途」平台供民眾租借。