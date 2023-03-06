大型類股中，東京威力科創大漲3.12%，索尼大漲2.88%。軟銀集團也大漲2.74%左右，因為傳出子公司Arm計劃將在上市時，至少可籌得80億美元。同時，Arm也可望是美股近10年以來，金額規模最大新掛牌公司之一。
分析師認為，日經6日應可維持漲勢，但前一個交易日已經大漲400多點，故這兩天飆了800點左右。日經再漲的空間應該有限，現在又重回2萬8大關也蠻意外的。
日本日經指數6日表現亮眼，盤中一度來到28,288.62點，創3個月新高。同時，午盤漲勢並未褪去下，最後收28,237.78點，漲310.31點或1.11%。東證收2,036.49點，漲16.97點或0.84%。
大型類股中，東京威力科創大漲3.12%，索尼大漲2.88%。軟銀集團也大漲2.74%左右，因為傳出子公司Arm計劃將在上市時，至少可籌得80億美元。同時，Arm也可望是美股近10年以來，金額規模最大新掛牌公司之一。
分析師認為，日經6日應可維持漲勢，但前一個交易日已經大漲400多點，故這兩天飆了800點左右。日經再漲的空間應該有限，現在又重回2萬8大關也蠻意外的。
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