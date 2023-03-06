「2023國際旅客來台觀光趨勢」針對中港澳、東南亞、東北亞、歐美澳市場／社群回收3011份問卷，其中女性占53％、男性47％，以31～40歲、21～30歲、41～50歲三大年齡族群最多，分析吸引國外旅客來台旅遊原因、最喜歡旅遊目的地、最受喜愛的食宿遊購體驗等項目。

欣傳媒總經理單葑表示，調查發現超過5成受訪者計畫2年內來台旅遊，近4成旅客希望今年就可成行。而吸引國際旅客到台灣觀光的3大原因，特色美食以60.7％成為首選，自然風光（43.9％）、治安良好（22.8％）則分居其後。

調查顯示，38％國際旅客希望以「客製化包團」方式來台旅遊，研判旅客希望享有行程與人數的規畫彈性，並讓出遊安全性更有保障。另有35％旅客會透過線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗，27％旅客選擇旅行社購買團體行程。

若以各國旅客購買偏好觀察，調查顯示日本及東南亞旅客以選擇透過旅行社購買團體行程為主，中港澳及歐洲旅客偏好以線上旅遊平台購買一日遊行程或在地體驗為主。

旅遊費用部分，近4成國際旅客願意花費逾1千美元於單次台灣旅遊，並在餐飲、住宿及體驗活動投入較多預算，停留天數以3～5天為大宗。喜愛旅遊目的地的前5名分別為台北、高雄、新北、台南、花蓮，喜愛景點為海洋、古蹟、森林、老街及高山。

而最受歡迎來台旅遊體驗仍以「逛夜市」為首，其餘為城市巡禮、綠色旅遊。最受歡迎美食以小籠包奪冠。至於各國旅客喜好的台灣特色小吃各異，如東南亞旅客喜歡臭豆腐、中港澳及歐美國家旅客喜歡鹽酥雞，伴手禮則以鳳梨酥及台灣茶葉分居冠亞軍。

值得注意的是，歐美旅客的旅遊選擇偏好與亞洲旅客有明顯差異，包括偏好7～10日長天數旅遊，旅遊目的地則以台東及離島地區受青睞，對此建議台灣觀光發展朝向市場分眾、打造城市特色，靈活運用國際行銷推廣。