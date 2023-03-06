周一香港恆生指數收在小漲35.65點或0.17%，為20603.19點。國企股(H股)跌0.03%，為6937點。科技指數跌0.81%，為4177點。

中國將今年經濟成長目標定在謹慎的5%，創下史上新低目標，並低於外界預期的5.5%，讓市場有些失望；但是近期強勁的經濟數據資料，足以讓市場維持樂觀。滬深指數在上周累計上漲1,7%之後，周一跌0.5%。

電訊股升2.5%，為表現最好的板塊。內地電信股集體上漲，中移動漲3,2%，中國電信漲1.9%，中國鐵塔升7.9%，中興通訊升0.4%。工信部部長金壯龍稱，業界將組建6G推進小組，以加快研發。

軍工股上漲，中船防務升3.1%，中航科工升4.4%，亞太衛星漲5.8%。中國公佈2023年國防支出增加7.2%，為近5年來次高。

網路應用股走低，阿里巴巴跌0.9%，騰訊跌1.3%，百度跌1.3%。最新一屆的人大代表名單出爐，網路應用公司的代表騰訊馬化騰、百度李彥宏、網易丁磊皆遭除名。

小米的雷軍獲選人大代表，股價仍下跌1.0%；小米表示，造車進度良好，已完成冬季測試，預計明年上半可量產。