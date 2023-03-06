好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）日前確定其失語的症狀為罹患「額顳葉失智症」（Frontotemporal dementia ，FTD）造成，更因此導致記憶力衰退以及情緒化等舉動，讓家人相當憂心，更引發外界關注。然而，他的妻子艾瑪赫明（Emma Heming Willis）昨日在IG上呼籲媒體們不要過於打擾他：「請給我們多一點『空間』。」

自從布魯斯威利因病症息影后，其妻子艾瑪赫明與家人都致力於照顧他的生活，並多次在網路上分享相關資訊，供有同樣情況的病友們參考，然而，她昨(5)日在個人IG上更新一則影片，畫面中可見她眼眶泛紅，強忍淚水的描述近期布魯斯與朋友一同在聖塔莫尼卡 (Santa Monica)喝咖啡休憩，卻被媒體打擾的事件。

艾瑪赫明表示：「這個影片，僅是針對那些試圖拍到我丈夫獨家消息的媒體們。」認為他們還需要多一些的「教育」，指出：「雖然我知道這是你們的工作，但請不要對我丈夫大喊大叫的詢問他問題。」並呼籲外界：「請讓我丈夫在享受私人生活時，給予他一點『空間』，並讓他和其他的家人們可以有不受到干擾的自由。」希望大家有多一些的同理心。

事實上，布魯斯威利上個月確認罹患失智症後，艾瑪赫明曾幫忙分享他的想法，表示：「他一直堅信，自己可以透過發聲來幫助他人，並以自身的影響力提高人們對大眾議題的關心。」認為能夠透過自己的演員身分引發大家對於此病症的關注也是一件好事。