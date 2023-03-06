高雄區農業改良場參與2023臺灣國際蘭展個體花競賽，其中4株因花姿優美或具香氣，受到大會評審青睞，獲頒1座第二獎、2座第三獎及3座銅牌獎共6個獎項，表現亮眼。

與世界蘭展、東京蘭展並列為世界三大蘭展的臺灣國際蘭展，今年高雄場蘭花團隊特別選出蝴蝶蘭及屬間雜交的新奇蘭花19株參賽，經海內外200多位專業評審團隊評選，與上千株蘭花同場較勁後，有4株蘭花獲頒6個獎項。

其中，有濃郁香氣的狐狸尾蘭與花瓣圓整蝴蝶蘭的雜交後裔狐狸尾蝶蘭「香水美人」，生長健壯、葉片完整無受損，且花朵排列整齊，整體比例呈現豐滿茂盛之美，榮獲大會其他蘭屬第二獎。

香水檸檬獲頒第三獎及銅牌獎。(高雄場提供)

狐狸尾蝶蘭「香水檸檬」為黃色帶紅點斑紋，獲頒第三獎和銅牌獎；名護蘭和狐狸尾蘭雜交的「龍魅力」，白花帶褐色斑紋，花色亮眼，獲得銅牌獎；另一株為蝴蝶蘭與藍色萬代蘭的未命名雜交後代，雙梗且分支性良好，加上藍紫色的大花深獲評審青睞，獲頒第三獎和銅牌，高雄場新奇蘭花又一次於臺灣國際蘭展美麗綻放、博得光彩。