王道銀行於3月6號至8號推出「永續第一是王道」三天快閃歡慶活動，以眾多優惠和客戶、員工同慶王道銀行獲國際永續評鑑Sustainalytics台灣金融業排名第一、台灣上市櫃公司之中排名第三之佳績，亦希望藉此號召客戶及員工共同支持環境、社會永續。

在3月6號至8號活動期間，王道銀行全卡友只要於官網活動專區登錄成功，即享當月簽帳金融卡不限通路一般消費額外加碼11%現金回饋，額外加碼回饋金上限新台幣111元；其中，萬事達卡卡友成功登錄並在三月底前於王道銀行網銀或app開啟可查看每筆消費碳排放量的「消費碳排放明細」功能，更可享加碼回饋金上限翻倍至新台幣222元，鼓勵消費者多多善用王道銀行提供的免費新功能，了解自己刷卡消費對地球的影響。上述活動於活動期間每日凌晨零時開放登錄，名額有限，額滿為止。此外，在活動期間內成功以台幣兌換美金單筆換匯達美金111元以上者，還可獲得現金抽獎機會一次，預計抽出新台幣11,111元1名、新台幣1,111元5名、新台幣111元10名。

王道銀行更提供超值理財優惠，活動期間內於王道銀行網銀或app新申購基金，不論單筆或定期定額基金，皆享全系列基金免申購手續費優惠；針對近期深受消費者歡迎的海外債券，王道銀行也推出全系列海外債券免申購手續費優惠，並提供專人服務解說。

此外，王道銀行同步推出綠色貸款優惠，於活動期間內，資金需求為用以購買電動汽機車、使用綠建材修繕房屋等綠色消費用途並通過貸審核者，可享申貸手續費減免新台幣5,000元優惠，相當於手續費降至1.4折。而在友善金融方面，王道銀行先前即針對經濟弱勢族群推出的「影響力貸款」專案，全台持低收入戶及中低收入戶證明者、持特殊境遇家庭證明者、扶養持政府核發之身心障礙證明者，可享申貸手續費全免及貸款年利率減降2%的優惠，而在3月6號至3月8號活動期間新申請影響力貸款並通過核准者，更享額外貸款利率減降1%，共計可享較王道銀行一般信貸年利率降減3%之優惠（註*）。

除了與消費者同慶，為感謝員工對企業永續的支持及耕耘，王道銀行亦推出員工持股信託歡慶專案，全體員工皆可參與，凡加入王道銀行員工持股信託者，於持股信託歡慶專案時間內選擇額外提撥員工提存金至員工持股信託專戶者，公司將對應提撥一筆額外公司獎勵金至該員工持股信託專戶，選擇提撥新台幣1,000元的員工，王道銀行將對應提撥新台幣1,111元公司獎勵金，選擇提撥新台幣3,000元的員工，公司將對應提撥新台幣4,220元公司獎勵金，希望藉此對員工的獎勵，感謝並鼓勵員工有志一同地持續為公司永續經營及發展努力。

永續第一是王道限時快閃優惠：https://www.o-bank.com/retail/event/event-announce/CM_20230222

註*：惟減碼3%後的年利率不得低於王道銀行一般信貸最低年利率3.24%