依據桃園不動產交易e指通資料顯示，中壢火車站周邊中古大樓的平均房價從2021年的每坪20.6萬元上漲到2022年的每坪22.8萬元，年漲幅超過1成，且交易件數也從229件增加到251件，區域房市交易量能呈現出價量俱增的趨勢。對此，東森房屋中壢中美加盟店店東廖壽業指出，中壢火車站周邊建設題材豐沛，未來有望打造成下一個新板特區。

廖壽業指出，中壢火車站周邊生活機能、交通機能、教育資源都非常完善，近年來桃園市政府也在中壢火車站周邊推出了多項重點建設，包括：鐵路地下化、桃園機場捷運、中壢火車站與中壢家商周邊都更區的劃定等，未來中壢火車站將坐擁三鐵共構，並將以新板特區為範本，打造成為中壢新的交通樞紐及商業重心，屆時區域房市交易量能勢必會再迎來一波不小的上升空間，房價甚至有望向附近的青埔特區靠攏。目前中壢火車站周邊已有新建案的成交價站上4字頭，顯見市場對於該區域的房市發展的確很有信心。

廖壽業表示，從中壢火車站搭乘台鐵僅需40~50分鐘左右就可以抵達台北，因此最近幾年也磁吸了不少雙北通勤族群到此置產，帶動區域住房需求不斷增加，而且近期交通部還宣布即將推出1200元的北北基桃生活圈月票，這一政策對通勤族群來說更是重要利多。目前海華特區是中壢火車站周邊交易最熱絡的區塊之一，海華特區緊鄰sogo百貨，地段精華，區內以屋齡15~25年、總價800~1500萬元左右的2~3房（含車位）中古大樓指名度最高，另外，海華特區內也有不少豪宅指標建案可供挑選，買方不乏企業主、軍公教、醫師等高收入客群。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，現階段桃園鐵路地下化及機場捷運A22、A23站仍在建設中，中壢火車站周邊正值交通黑暗期，對周邊住戶的生活和出行難免會造成一定影響。但從長線來看，中壢火車站周邊發展潛力相當可觀，的確有機會成為下一個新板特區，而且目前該區域的房價仍相對親民、僅為青埔特區的7~8折左右，因此未來區域房價繼續補漲的可能性很高。