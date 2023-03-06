大陸全國兩會正在進行中，中國大陸涉外人事也備受關注。國立台灣大學政治系教授張登及研判，中共中央外辦主任王毅因資深而角色吃重，大陸外長秦剛對美不若王毅與楊潔篪般熟悉，因此短期發揮空間有限。他也提及，美國黨爭與中國大陸經濟風險，將決定美中「護欄」是否倒塌。

張登及6日出席政大國關中心「解析2023年中共全國兩會」座談會時，提出上述觀點。張登及表示，美中對抗已同是21世紀國際關係和「中國式現代化」與美國「單極護持」地位之第一變數；同時，美國因社會極化與朝野惡性競爭，戰略焦慮投射到中國大陸崛起與中國大陸威脅，且戰略焦慮程度甚於中國大陸。

張登及指出，美中都面臨「百年未有」的內變加外變，使拜登與習近平各自對外展現「自信」，同時也須應對內部挑戰。他說，美國雖澄清與中國大陸是「該對抗就對抗、該合作就合作」，但合作領域都是較功能性的，對抗則都是實質、零和性的。

談及美中「護欄」，張登及分析，美國黨爭（社會極化）與中國大陸經濟風險共同決定「護欄」是否有效或倒塌，若美國黨爭非常激烈、打台灣牌動機加強，或是大陸新屆政府上台後無法穩住5％的經濟成長、失業提高、系統性風險增加、債務問題嚴重等，而希望在其他方面有所表現，這對台海問題的風險就會較大。

張登及強調，李克強的政府工作報告對美並未有激烈批評、未提反霸等字眼，這是因為政府工作報告向來不是中國大陸外交的主要指標，因此內容相對簡短。但是就總體外交來說，中國大陸對美仍突出「反霸」、所留餘地嚴重減少，另一方面區分美英加與其他西方國家，不挑戰「整個西方」，且更積極爭取亞非拉國家。

談及大陸涉外人事，張登及研析，王毅角色吃重，秦剛短期內發揮空間有限。他認為，秦剛確實受到器重，其具駐美、駐英經歷，從美國大使升任「兩級」，但對美熟悉仍不如楊潔篪、王毅。

此外，張登及認為，氣球事件使秦剛升任、緩和美中關係的訊號失效，駐美使館大使也繼續懸缺；近期美中高層互動更加冷淡，包括慕尼黑布王會、G20秦剛未見布林肯等，而在拜登與美國國務院稱「預期與中方高層通話」一事上，中方將保持被動。

美中台互動方面，短期內美台關係的提升、打台灣牌動機的加強，使「美台政治動能」大於「兩岸恢復交流動能」，後者係大陸希望恢復兩岸交流，以避免美台聯繫過度強化。