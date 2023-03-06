高雄港旅運中心今日啟用。（本報資料照片）

慶旅運中心啟用，行政院院長陳建仁（右3）上午出席剪綵儀式。（崔正綱攝）

慶旅運中心啟用，行政院院長陳建仁（左7）上午出席「高雄港旅運中心郵輪首航暨旅運設施啟用典禮」。（崔正綱攝）

高雄港旅運公司今日啟用，代表高雄港重開海上國門，迎來荷美郵輪的威士特丹號、麗晶七海郵輪的七海探索者造訪，也是台灣相隔357天重迎國際郵輪，台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港為我國最大國際商港，今日首次迎接2艘郵輪到港意義重大，顯現客貨發展齊頭並進的優異成果。林欽榮指出，確定開闢以高雄香港雙母港航線，每年可創造至少16.8億旅遊的價值。

耗資50億、歷經10年興建的高雄港旅運中心近期完工，選址於高雄港19、20號馬頭，總面積2萬4478坪，外觀3D金屬曲面帷幕設計，打造出外觀如鯨魚般外型，相當吸睛。旅運中心也導入5G AIOT，提升旅客服務品質外，引進新創科技產業進駐，帶動周邊發展。

旅運中心設有東西兩側共計22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，母港通關效率為每小時2100人，掛靠港通關可達每小時3500人。1樓及2樓的服務櫃檯設置全台首創的中、英、日、韓4國語言同步口譯機，提供國際旅客服務。

今日高雄港重啟海上國門，睽違357天重迎國際郵輪，馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號先後在高雄港靠泊，其中靠泊高雄港旅運中心七海探索者者共帶來600名遊客。為慶祝疫後迎來首輪行政院院長陳建仁、高市副市長林欽榮、李賢義等官員出席剪綵儀式。

李賢義表示，高雄港為我國最大國際商港，今日首次旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號到港意義甚大，顯現港務公司在推動港口轉型的過程中，客貨發展齊頭並進的優異成果。

李賢義指出，雙郵輪作業也顯示高雄港建置雙旅運中心的必要性，他強調，港務公司將致力提升旅運中心的軟硬體設施及配合數位轉型計畫，以更具前瞻性的理念完善各項服務設施，努力為高雄港郵輪業務發展營造一流的作業環境。

林欽榮指出，今年確定開闢以高雄對應香港，雙母港航線，一周2班次，預估全年有78個班次、航次，可以創造至少16.8億旅遊的價值。

陳建仁表示，旅運中心可供全球最大25萬噸郵輪通關，更有智慧、電子化設備，方便旅客快速通關，希望吸引觀光客來台，有望旅運中心可以流行音樂中心一起成為亞灣最重要的地標。

陳建仁指出，高雄是空、海雙港城市，上月他也核定高雄機場輕航廈工程第一期建設計畫，會再投入880億元投入建設，未來有新航廈與轉運中心，中央與地方合作，高雄有良好的雙港，讓觀光、貿易蓬勃發展。

港務公司指出，今年度高雄港已獲國際郵輪到港預報188艘次，其中含母港164艘次、掛靠港24艘次，創歷史新高，首航郵輪達7航次，並爭取歐美、日本、馬來西亞郵輪公司總部來台。此外，6日、9日中午12時至下午4時，對外開放3樓海岸步道。