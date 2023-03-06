馬祖離島官兵因運補問題傳出食物匱乏，前民進黨主席施明德今天質問國防部長，「你丟不丟臉！你還堅持要保留這兩個防衛司令部嗎？」要蔡英文總統看看馬祖兵在沙灘的求救文，「做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」他也再度呼籲全面從金門馬祖撤兵，成立「金馬和平特區」，向中國遞出橄欖枝。

兩岸關係緊張，在第一線保衛台灣馬祖莒光鄉沙灘卻出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」的字樣引發關注。

施明德今天質疑蔡英文總統「留這些軍隊在金門、馬祖幹什麼？」他說，30年來，他一直強烈主張「金馬非軍事區」、「金馬和平區」，他在擔任民進黨主席時，曾於中常會提出「金馬非軍事區」、「金馬經貿特區」及「兩門對開」的提案，經中常會討論通過。

但施明德指出，當時他舉行記者會宣布。隨即遭受藍綠大政客為了選票大肆攻擊。「這些大政客完全棄國防安全於不顧，只怕騙不到選票而反對」，至於軍方居然只為了兩個防衞部門的高級官職，而完全違背軍事專業知識，堅持兵留金馬。

他說，20幾年過去，金馬已悄悄撤軍，金門從當年的10萬大軍撤到只剩3千；馬祖從2萬兵力，只剩2千。但兩個大「防衛部」依舊存在。軍方的目的何在？只是在保護自己的兩大防衞司令部的將官職位及扣住寵大的軍區管轄權！

去年底，他發表「金馬和平特區草案」，呼籲全面從金門馬祖撤兵，主張全面撤軍，卸除兩岸最容易擦搶走火的引信，向中國遞出70年來最有意義的橄欖枝。從建構兩岸的小戰區變成兩岸和平特區及緩衝區，逐漸點燃兩岸平等、互尊、和平共存的理性希望。

施明德表示，上個月，他看到金門議會不分黨派的成員已提出「金門永久非軍事區」的呼籲，希望擺脫戰爭的威脅，做區域性的交流，改善他們的生活水平。並透露，他也私下請人報告蔡英文總統，希望會晤以向她報告。

他強調，金門的日常生活用品、食品等等早就仰仗廈門，這已是眾所皆知。今天，在媒體上看到馬祖軍方在沙灘公然留下求援大字！他炮轟國防部長，「你丟不丟臉！你還堅持要保留這兩個防衛司令部嗎？防衛什麼？防衛金馬？防衛台灣？不，完全在防衛你們的將官缺！」

施明德痛批此舉只是在浪費國庫公帑，留下孤島引誘敵人攻佔，並誘發美中衝突，企圖從中獲利。他質疑，連肉都缺，還得像孤島流落人在沙灘留字求援，這樣的軍隊能防衛誰？

他也向蔡英文喊話，「總統大人，你真的認為金門馬祖還是台灣的防衛前哨嗎？」他奉勸蔡英文「你的權力來日已無多，請為台灣做點真正的大事吧！不要把南投的立委選舉看得比國防大事重要吧！總統大人！請看看馬祖兵在沙灘的求救文吧！做為國家元首，您不覺得荒唐，丟臉嗎？」