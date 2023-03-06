這次是特斯拉今年初以來第五度調整價格，降價幅度從Plaid性能版Model S的4%，到更昂貴的Model X降價9%不等。

近幾個月來，馬斯克一再表示特斯拉將把重點放在降價激發需求，並表示1月份在全球推出的折扣成功帶動了訂單增長。上周他在特斯拉的「投資人日」活動上表示，人們非常想要擁有一部特斯拉，而價格是阻礙他們的因素。

特斯拉尚未就這一次的降價發表評論。

Model S和Model X僅占特斯拉去年全球交車量約4%，其餘賣出的都是另外兩款價格較便宜的車型Model 3與Model Y。

根據特斯拉官網，在美國，兩種版本的Model S價格都調降5,000美元。基本款Model S降價5%，至89,990美元，而性能版Model S Plaid降價4%，為109,990美元。

Model X性能版和基本款的價格均調降10,000美元。基本全輪驅動版Model X售價調降9%，為99,990美元，而性能版Model X Plaid價格降低8%，為109,990美元。

此前路透社報導，特斯拉已經備妥一款代號為「Highland」的新版Model 3，預計將在今年晚些時候投入生產，而代號為「Juniper」的更新版Model Y將於明年投產。