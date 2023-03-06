111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽3月11日、12日台北小巨蛋登場。（高中體總提供）

111學年度HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽將於3月11日、12日在台北小巨蛋登場，除了場上各隊為了冠軍榮耀一決高下，場邊活動也相當吸引球迷注意，高中體總為支持女性參與運動，推出女生組冠軍賽預測投票抽獎，猜中女子組冠軍隊的幸運球迷，可開走智能跑旅汽車。

本屆HBL男子組4強為挑戰連霸的光復高中、暌違4季重返4強的松山高中、南山高中及能仁家商，女子組4強則是尋求4連霸的淡水商工、北一女中、陽明高中及南山高中，各隊都透過6日的賽前記者會宣示對於冠軍金盃勢在必得的決心，展現高中籃球的熱血。

高中體總為支持女性參與運動，並且推動觀眾進場為女性運動員加油，特別和日產汽車合作募得NISSAN KICKS（卓越版）智能跑旅汽車1輛，3月12日持票進場觀眾，於女生組冠軍賽第2節結束前，可將ibon票根投入預測冠軍球隊之摸彩箱，男子組冠軍賽賽事結束後頒獎典禮前，將由女生組冠軍隊伍的摸彩箱中抽出汽車得主，另外也有台新銀行、欣臨企業、WEIDER威德公司提供的好禮供進場球迷抽獎，以及中場活動挑戰YAMAHA Logo Shot，只要能從中場投進超大號三分球，直接牽走勁戰 125機車，舒跑九宮格也將送出一支Apple Watch。

而成立85年的WEIDER威德公司，除持續贊助高中運動聯賽，提供威德眾星獎助學金計畫之外，為鼓勵各場賽事表現優異的球員，每場賽事結束後現場將選出單場MVP，威德公司會提供獎學金6000元及益生菌禮品組合，祝福每位選手都能盡情展現球技，拿出最好的表現。

HBL 4強所有網路門票已索取一空，高中體總表示，索票向隅的球迷別灰心，本次共4場次門票，將視場館內現場的人流狀況開放候補民眾入場觀賽，3月11日及3月12日第1、2場次預計開放1000名候補觀眾；3月11日及3月12日第3、4場次預計開放500名候補觀眾，將視現場的人流狀況遞補，額滿為止，也提醒索票成功的第4場次球迷（3月12日冠軍賽場次）注意進場時間，需在男生組冠軍賽第1節前完成進場動作，否則持有票券將失效，並由現場候補球迷依序遞補進場。

未能到現場觀賽的球迷，亦可透過官方指定頻道東森超視33台、中華電信MOD與Hami Video為HBL新媒體獨家轉播平台，即可收視總決賽完整賽程。除此之外，全台7-ELEVEN共1150台OPEN！CHANNEL數位看板聯播亦可收看熱血燃燒的111學年度高中籃球聯賽總冠軍戰。