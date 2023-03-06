韓國雇傭勞動部等相關部門6日在首爾辦公樓舉行緊急經濟長官會議，討論工作制調整方案，將勞方每周工作時間上限從52小時提升至69小時，並允許其長期休假，讓勞方可靈活安排加班時間。

據韓聯社報導，韓國政府表示，將維持此前52小時工作制（基本工時40小時＋最多加班12小時）的基本架構，但允許各單位經勞資協商後將加班時長的計算周期由「周」更改為「月」、「季度」、「半年」、「年」。按不同周期來看，每月最長可加班52小時（12小時×4.345周），季度為156小時，半年為312小時，年為624小時。

然而，為防止勞方長期連續加班，縮短實際工時，政府強化了季度以上周期的加班時間限制。即每季度最多可加班140小時（156小時的90％），每半年可加班250小時（312小時的80％），每年可加班440小時（624小時的70％）。

加班時長計算周期變更以後，勞工每周工時將依其工作繁忙程度而不一樣。相關法律和政策規定勞動者每周工時，最多不得超過69小時。

值得一提的是，韓國政府還擬實施「工作時間儲蓄賬戶」制度，勞工可將積攢的加班時間換算成休假，並據此申請年假或長達一個月的長期休假。

然而，韓聯社該報導援引相關分析指出，政府此次公布的工作制調整案要求修改的法律較多，但鋻於在國會擁有過半數議席的共同民主黨等在野黨對此改革抱持反對態度，該案要獲國會通過並非易事。