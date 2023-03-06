微信成為繼支付寶之後，第二家支持數位人民幣錢包快付功能的支付平台，支持在微信部分小程序等場景下使用數位人民幣。據澎湃新聞報導，5日在數位人民幣（試點版）App「錢包快付管理」頁面中的商戶平台，目前有94家可開通支付平台新增微信支付。

根據App相關介紹稱，目前可通過微信App使用數位人民幣錢包進行支付，已支持在微信部分小程序等場景下使用，更多場景陸續開放中。

據數位人民幣App介紹，開通微信支付錢包快付功能時，用戶需授權將微信綁定手機號同步對應的數位人民幣錢包營運機構，以確保數位人民幣錢包手機號與微信綁定手機號一致；開通成功後即可在微信應用內，向支持數位人民幣的商戶付款。

此次數位人民幣App新增微信支付錢包快付功能，與去年支付寶接入類似。2022年12月，支付寶宣佈接入數位人民幣受理網路，支持使用者在支付寶服務的平台和場景如淘寶、上海公交、餓了麼、友寶、天貓超市、盒馬等使用數位人民幣。

業內專家表示，微信進一步開放數位人民幣支付場景後，現在各營運機構，包括網商銀行（支付寶）錢包都可以在微信中使用，體現數位人民幣的開放互通理念，同時對量級達到數百萬的小程序商戶來說，在效率和成本上都是很大提升。