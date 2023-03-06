葡萄王生技指出，台灣葡萄王代工業績動能大躍進，2月營收年增263.3％，加上自有品牌新產品、新通路助攻，拉升母公司單月營收年增60.91％，前2月年增34.95％。因應現有代工大客戶需求增加，除乳酸菌品項，正積極開發其他合作素材及新劑型；自營電商「購健康」受惠疫後纖體功能需求大增，「易得纖膠囊」業績熱銷成長30％。

子公司葡眾2月營收對比去年同期成長19.77％，前2月營收年增3.58％。後疫情帶來保健食品需求上升，加上實體課程、表揚大會等大型活動不再受限疫情干擾陸續恢復辦理，帶動會員組織活絡，有效會員人數呈現正成長。3～6月為衝聘期高峰，加上年度規劃新產品陸續上市，可望續推營收表現。

此外，上海葡萄王2月營收年增43.14％累計1-2月營收年增10.96％。目前整體訂單能見度已達60天以上，預估3月份可維持相似水平成長。隨著春節過後氣溫上升，減重瘦身產品詢問度提高，將積極開發新品，把握夏天減重需求商機。