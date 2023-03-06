設計師蔡孟㯣過去以台灣LV茄芷袋元素融入作品設計，打響名號。她這回將喜宴元素「龍鳳呈祥」作為「第三屆多倫多台灣影展」的整體視覺形象與周邊系列商品的設計，勇奪美國IDA國際設計獎「銀獎」。義守大學師生對此感到與有榮焉。

設計師蔡孟㯣將喜宴元素「龍鳳呈祥」作為「第三屆多倫多台灣影展」的整體視覺形象與周邊系列商品的設計，充滿巧思。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

蔡孟㯣表示，創作靈感是來自小時候吃辦桌喜宴時，前方舞台背景總會掛上由霓虹燈作成的龍鳳呈祥圖。此次的競賽，蔡孟㯣從80個國家、千件作品中脫穎而出，她開心表示，其實台灣的本士文化深具特色與魅力，尤其「復古、懷舊」的設計，除了能勾起老一輩民眾的回憶外，對於年輕一輩來說，更具有傳承與認識文化的意義。

蔡孟㯣也鼓勵學生多觀察自己的生活、時事新聞，甚至周遭朋友的小故事等，這些生活中的點滴，都會是豐富的創作來源；並且要多跟自己對話，藉此看見心中的渴望，會從中發現能力是沒有極限的。

蔡孟㯣目前在義守大學創設系任教，她整合數位科技與藝術設計，帶領學生從在地文化出發，從創作過程中應用科技，同時也保有文化底蘊；同時，創設系也積極與國際鏈結，安排學生出國實習交流、走進世界，滋養藝術與設計領域的素養。