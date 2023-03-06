法蘭上個月在影城舉辦演唱會。（Francis Tsai法蘭提供）

法蘭近日推出〈My Choice 言不由衷〉MV，以輕柔聲線詮釋遠距離戀愛時珍惜每次短暫相處時光的心情，法蘭認為遠距離的戀情最容易「言不由衷」，表示：「總是覺得相處／講電話的時間太短了，不希望雙方好不容易有時間相處卻花時間討論很多磨合細節，覺得應該要好好專注於美好的戀愛上，所以就會以一種『不要傷感情』的心態把全部的時間留給了美好，卻一直找不到時間點把該說的話說開，時間一久，就『言不由衷』了。」

MV裡，她一個人在10度以下的寒冷山林中面對溫暖的營火，象徵孤獨的心情，而遠在另一個國度，真的想說話都還要考慮到時差的問題；平日很愛喝咖啡的她說：「就是因為時間和距離的關係，這裡白天對方是黑夜，連早上起來泡個咖啡都會有這樣的心情。」這段戀情雖最後無疾而終，不過法蘭表示：「每一段感情都是一場更了解自己的旅程，都是生命裡難得的養分。」

回想上個月在台北信義A9威秀影城TITAN廳舉辦「Time's Up」演唱會，法蘭說：「整張專輯從製作、發行到辦演唱會，一路都在斬妖除魔打怪似的，自己雖然很喜歡挑戰，但才第一張專輯就直接辦2場300多人的戲院演唱會，壓力真的很大啊。」事必躬親的她，對於能夠和專輯中的樂手再度於演唱會上合作十分感動，「老實說，我以前都覺得自己要成為能夠照亮別人的人，但現在的我瞭解我們最幸運的事，是因為我們很渺小，所以照亮別人一直都不是我們的使命，維持自身閃亮才是我們的使命」。