新冠肺炎本土疫情趨緩，校園口罩令6日鬆綁，學生除在指定場所外，可自行決定是否配戴口罩。有學生分享，身邊多數同學持續配戴口罩，僅自己1人脫罩；學校也說，校內多數學生戴口罩3年產生習慣，加上新冠肺炎疫情持續，即使規定鬆綁，仍繼續戴口罩入校上課。

各級學校、幼兒園、課後照顧中心及補習班，從今日開始可自主決定室內是否佩戴口罩，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等處則應戴口罩。台北市教育局訂出3原則建議各校依課程或情境決定是否要求學生配戴口罩，但務必尊重學生意願及做好親師溝通，不得強迫或懲處未依全校決議佩戴口罩的學生。

不過，就讀北一女中陳姓學生分享，周遭同學仍持續戴口罩上課，只有自己1人脫罩，但用餐、吃點心不用反覆脫戴口罩，反而感到相當自在。

士林國小校長吳明郁說，目前觀察多數學生配戴口罩到校上課，下課則有部分人脫罩到操場玩耍、打球，整體來說，學生作息未因校園口罩令受到影響。校方則會尊重學生配戴口罩意願，但提醒出現感冒或呼吸道症狀、家人確診等情形，學生應配戴口罩。

她分析，孩子長期受家長或教師鼓勵，已經養成配戴口罩習慣，一時間難以改變，再者是部分孩童認為戴口罩可以預防流感跟腸病毒，感覺戴口罩更加安心。隨著天氣轉熱，孩子會開始感受佩戴口罩不適感，才可能逐漸脫罩。

天母國小校長梁俊堯也表示，校內學生長期遵守師長叮嚀做好防疫措施，戴口罩近3年早養成習慣，加上新冠肺炎疫情仍在，學生認為戴口罩可保護自己跟他人，故即使去年起逐步放寬防疫規定，他們運動時仍戴口罩，如今校園口罩令解禁，多數學生依然未拿下。