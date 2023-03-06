民眾黨主席柯文哲將在4月8日啟程訪美，今也公布近20天的訪美行程細節，預計將到訪紐約、波士頓、華府與休士頓等4城市，也拜會國務院、參眾議員等，並說明將「兩岸和平、台灣自主」的外交政策。民眾黨秘書長周台竹表示，柯文哲將以總統候選人身份赴美訪問，至於拜會層級名單不便透露，僅稱「應會和國務院相當層級會面」。

周台竹與柯文哲辦公室發言人陳智菡，今公布柯文哲為期20日美國參訪行程的大致規劃。柯文哲將於4月8日至12日停留美國紐約，期間將於哥倫比亞大學舉辦座談、與僑界座談餐敘，並拜會政策委員會；12日至16日將停留波士頓，期間將與哈佛學者對談，參訪當地生物科技產業。

16日至21日將赴美國華府，進行大學演講，拜會布魯金斯智庫、美國國務院、國會議員；21日至27日將至休士頓，參訪企業，與萊斯大學午宴、僑會晚宴，並於安德森癌症中心參訪。

周台竹表示，此次出訪約20人，包含柯文哲、黃珊珊、周台竹以及一位立委，以及黨職人員等，而美中台論述部分，則定調兩岸和平、台灣自主。至於拜會的層級以及對象，周台竹表示，目前尚未能透露，預計能與國務院相當層級的官員見面。

陳智菡強調，由於行程還在保密階段，拜訪國會議員的行程無法透露太多細節，在華府行程期間，柯文哲將進行多場大學演講，透過演講的方式，讓美國學界、僑界、政界更加了解民眾黨。