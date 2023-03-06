2001年桃芝颱風重創南投縣，竹山鎮木屐寮被土石流覆蓋成為重災區，但有1棵龍眼樹奇蹟存活，與日本的「一本松」相輝映；日本關西學院大學與國立成功大學師生，重返木屐寮生態滯洪園區，感受韌性龍眼樹代表的台灣精神。

兩校師生到木屐寮生態滯洪園區，由水利署第4河川局長李友平，以及木屐寮生態文化協會榮譽理事長李振儀，在園區導覽解說。

2019年時，日本關西學院大學副校長長峰純一，邀請成大教授楊永年前往該校講學，期間到氣仙沼市田野調查，看到「奇蹟一本松」，當時7萬多棵松樹遭海嘯吞噬，僅1棵獨活，日本花了1.5億元日幣維護，2年後因海水造成土壤鹽化，一本松枯死，目前存放於岩手縣的海嘯博物館。

楊永年將一本松的故事與木屐寮居民分享後，居民告知木屐寮滯洪園區，也有奇蹟存活的「桃芝韌性龍眼樹」，經過土石流依然屹立，象徵不屈不撓的台灣精神。

兩校師生還到鹿谷鄉和雅村，由水土保持局南投分局長陳榮俊，解說該分局施作的生態工程，獲得工程最高榮譽的金質獎，特別是魚梯對生態的意義與影響；陳榮俊說，水保局早期以「救命」為前提，但現在必須考量生物多樣性的議題，那也是經常和非營利組織互動導致的成果。

鹿谷鄉長邱如平表示，希望藉由台日交流與學習，讓雙方有更多互利與發展，他並談到和雅村人口老化及少子化問題，不過，和雅村是很多老人居住的首選，因為空氣新鮮風景好，因此，讓自主防災表現優異的和雅村，行銷在地特色也是努力的方向。