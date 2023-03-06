新北市青年盃田徑錦標賽首日賽程就傳出好成績，目前就讀新竹湖口高中三年級的徐立紘，在男子10000公尺決賽跑出30分52秒45，創個人最佳，並且取得6月在韓國醴泉郡舉辦的亞洲U20錦標賽入場券。

徐立紘國小第一個接觸的運動是壘球，國中一年級改打棒球，國中二年級踏入田徑界，練習中距離項目，直至就讀湖口高中才開始進入5000公尺與10000公尺長距離領域，經過兩年淬鍊，終於在高三階段綻放出光芒。

湖口高中教練朱盛豐表示，徐立紘身材條線非常好，一開始看到他就認為他很適合練習長距離項目，尤其是去年到今年，短短1年的時間進步1分04秒，雖然與U20全國紀錄還有段差距，但他的成長性十足，只要持之以恆的訓練和比賽，或許有機會超越。

徐立紘這次在青年盃請來兩位學長周鴻宇和江英瑋兩位學長來幫他配速，兩位學長為了這位學弟也非常盡責的在領跑集團擔任破風者角色，直到最後5圈賽程才讓徐立紘單飛獨跑，成功完成配速任務，也幫助學弟取得亞青賽入場券。