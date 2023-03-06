台灣最大臥佛，座落於關西六福村主題遊樂園區內，是六福集團創辦人莊福於1979年出資建造，已有40多年的歷史，長年守護著樂園是六福村長久以來穩座樂園龍頭的精神象徵，今適逢農曆2月15日「佛滅日」，現場超過百人與臥佛「同臥」參與盛事。

六福集團創辦人莊福於1979年出資建造，已有40多年的歷史，長年守護著樂園，以及素有長壽村的關西鎮裡鄰里鄉親們身體健康與平安喜樂，當然更是六福村長久以來穩座樂園龍頭的精神象徵。（六福村主題遊樂園提供）

六福村主題遊樂園今年首度對外開放，邀請在3月6日這天入園遊玩的遊客與關西周邊鄰里鄉親一同參與盛事，在全長42.65米、寬14.48米的臥佛前，以臥佛之姿體驗「吉祥臥」，與家人出遊的台中林先生帶著妻兒一家人一起「臥」在大臥佛前，他表示，第一次能近距離橫躺在佛像前，這是很特別、很難忘的體驗，參與「吉祥臥」活動的民眾也獲贈園方精心準備的加持臥佛餅，祝福參與者心想事成，吉祥如意。

即日起戶籍設於桃園平鎮、中壢、龍潭，新竹縣關西、新埔、竹北的鄉親，3月份都享有鄉親優惠方案，出示身分證或戶口名簿即可以500元購票入場。