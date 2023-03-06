對於南投立委補選，國民黨林明溱在傳統占優勢的選區竟然輸給民進黨蔡培慧，引來質疑聲浪。不過，社運人士黃士修認為，真的是提名錯誤嗎？
黃士修披露「提名之前」的民調，一月初的時間點，有份媒體民調指出，表態爭取初選的游顥、宋懷琳、林儒彬三人之中，游顥的支持度最高，對比民進黨蔡培慧卻仍然輸7%。
另外，國民黨智庫做的民調，則納入前縣長林明溱。四人之中有三人能贏蔡培慧，游顥、宋懷琳小幅領先5%，林明溱大勝15%。
黃士修問一句，「如果你是黨中央，當下你會怎麼做？」
對於南投立委補選，國民黨林明溱在傳統占優勢的選區竟然輸給民進黨蔡培慧，引來質疑聲浪。不過，社運人士黃士修認為，真的是提名錯誤嗎？
黃士修披露「提名之前」的民調，一月初的時間點，有份媒體民調指出，表態爭取初選的游顥、宋懷琳、林儒彬三人之中，游顥的支持度最高，對比民進黨蔡培慧卻仍然輸7%。
另外，國民黨智庫做的民調，則納入前縣長林明溱。四人之中有三人能贏蔡培慧，游顥、宋懷琳小幅領先5%，林明溱大勝15%。
黃士修問一句，「如果你是黨中央，當下你會怎麼做？」
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