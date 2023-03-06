香港信報報導，深證成指6日最多上漲10點，漲幅為0.09％，高見11,862點，最多下跌109點，跌幅為0.93％，低見11,742點，最終收報11,842點，下跌9點，跌幅為0.08％，成交額為5,192.91億元。滬深300指數收報4,109點，下跌21點，跌幅為0.52％。創業板指數收報2,431點，上漲9點，漲幅為0.38％。

各類股方面，煤炭股跌逾2％。金融、水泥、房地產股跌逾1％。鋼鐵、化工股偏軟。石油、基本金屬、電力股持穩。